Un seminario per insegnanti e non, dal titolo "Il bazar archeoludico", con Roberto Papetti. L'appuntamento è per il 19 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 alla sala civica di Abbadia Lariana.

Il laboratorio si configura come spazio di manualità creativa per educatori inquieti, con il sentimento di essere diventati "stranieri" ovunque. Un bazar, appunto, per giocare con tutto ciò che ci circonda, il corpo e l'ambiente, con gli scarti trasformati in giocattoli, con la prola e le cose, le fantaicazioni, combinandoli con leggerezza fin dove è possibile, a temi quali la cultura, l'identità, l'etica pubblica.

All'interno del seminario si promuoverà i "Pacifici" di educazione alla pace e alla cittadinanza attiva, della rete di cooperazione educativa di Mario Lodi.

Per iscrizioni: l.lamperti@lettelariamente.it, info@favoleggiamo.it, cell. 348 2644190. L'iniziativa anticipa il Festival del libro per ragazzi che si svolgerà dal 15 al 22 febbraio 2020.