A Merate Babbo pompiere con "Amis di Pumpier"

Bella iniziativa degli Amis di Pumpier di Merate, che in collaborazione con i Vigili del fuoco di Merate hanno in programma un'occasione unica per far vivere ai bambini la magia del Natale.

Nel giorno della Vigilia, "Babbo pompiere" renderà felici bambini e genitori consegnando i regali dalle 17 alle 19.30.

I regali potranno essere portati presso il centro polifunzionale di emergenza nei seguenti giorni e orari:

sabato 22 dalle 9 alle 19

domenica 23 dalle 10 alle 11

la Vigilia di Natale dalle 14 alle 16

«Renderemo i vostri piccoli felici e non dimenticheranno mai questa bellissima esperienza, non toglietevi l'occasione di stampare un bel sorriso sul volto dei vostri bambini - spiegano gli Amis di Pumpier - Durante tutte l'evento si potranno anche gustare le fantastiche leccornie natalizie del dulcibus, ci sarà il nostro fantastico gonfiabile a forma di autompompa e una sorpresa mai vista, il bellissimo calesse di Natale».