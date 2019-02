Concerto per la Rimembranza "Tributo al dolore" a Ballabio

Il Comune di Ballabio celebra le ricorrenze della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo con il tradizionale Concerto per la Rimembranza, "Tributo al dolore".

L'appuntamento è per venerdì 8 febbraio alle 21 nella sala consiliare. In programma letture sull'orrore dei lager e delle foibe, alternate a brani di musica immortale. Sul palco Chiara Ballabio (violino), Giusi Calò (soprano), Franco Zapelli (pianoforte).

Nel corso della serata, il sindaco Alessandra Consonni presenterà il cippo in fase di realizzazione per essere posto alla memoria di Giuseppe Galbani, deportato ballabiese, in un luogo del paese che verrà a lui dedicato.