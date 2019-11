Festa in onore di Santa Cecilia

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio si prepara a celebrare la festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

L'appuntamento è per domenica 24 novembre. Il programma della giornata prevede, alle 9.30 il ritrovo di musicanti e simpatizzanti presso la sede della banda in via Roma. Seguiranno la sfilata per le vie del paese e la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Alessandro, animata dal Corpo musicale e dalla Corale parrocchiale. Dopo la funzione, tutti i partecipanti si riuniranno per un momento di raccoglimento al cimitero, in ricordo dei musicanti defunti. La banda, poi, eseguirà un concertino in piazza. Garibaldi

La giornata di festa proseguirà con il pranzo al ristorante Vittoria. Le prenotazioni si ricevono entro il 20 novembre, contattando il presidente Mario Tagliaferri (347.3725036) o la segretaria Marta Buzzoni (338.7019414).

La festa di Santa Cecilia è da sempre un momento importante per la banda e per tutti gli amici e simpatizzanti che si ritrovano per un momento conviviale. In occasione della festa sarà anche presentato ufficialmente il calendario 2020 “Un anno di Musica”.