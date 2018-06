Torna il Valsassina Country Festival 2018, la manifestazione country più grande d’Italia che si terrà dal 12 al 15 luglio a Barzio (LC). Cento metri quadri che ospiteranno tantissime attività, tra cui: una tappa interregionale valevole per i Campionati Regionali di Mountain Trail IMTCA/Fitetrec-Ante 2018 (i campioni regionali che si qualificheranno saranno poi ammessi alla finale nazionale e alla Coppa delle Regioni 2018), gli esclusivi workshop presentati da Drew Mischianti e Natalia Estrada, titolari del Ranch Academy, le dimostrazioni di Ranch Sorting e il Rodeo organizzato da 4S Ranch. Non mancheranno musica e balli, con l’atteso concerto live, in calendario per la serata di venerdì, di Vince Moreno che per l’occasione arriverà direttamente da Nashville.

Tante le attività previste per i bambini come la fattoria didattica e il battesimo della sella. A incentivare la vita a contatto con la natura, è stata predisposta una grande area per camper.

Lo scopo della manifestazione è avvicinare le persone alle atmosfere ‘di frontiera’ offrendo ai partecipanti una festa dai colori inconsueti e dal sapore di altri tempi: “Un mondo in cui non c’è una ricerca forsennata della propria immagine, in cui i valori in gioco sono ben altri, diversi da quelle situazioni odierne che impongono stereotipi in cui dobbiamo essere tutti uguali e a cui non tutti riescono ad accedere da vincenti. Questo è un mondo davvero aperto e genuino” come racconta Ivan Rota Stabelli, Vice-Presidente di Agri Music Event, “La vita a contatto con gli elementi, come sperimentata in questo contesto, insegna ad apprezzare la fatica, l’aria aperta e a riscoprire le soddisfazioni delle attività realizzate con le proprie mani, tutte dimensioni vivibili in sintonia con la natura”.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Parrocchia di Barzio per far fronte alle esigenze della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Barzio.

