A Costa Masnaga la befana sotto il canestro

Anche il Basket Costa Masnaga celebra l'Epifania 2019. Sabato 5 gennaio 2019 dalle 15 alle 18 nella calza della Befana i bambini potranno trovare un pallone e una giornata da trascorrere insieme al palazzetto.

Sarà una vera e propria festa del basket made in Costa. Al Palazzetto Comunale di via Verdi, infatti, si prospetta un super pomeriggio da passare insieme con tanti giochi, risate, ma anche uno spettacolo di altissimo livello grazie all'evento "La befana sotto il canestro".

Per la prima volta, infatti, sbarcano a Costa due dunker professionisti che hanno già scritto importanti pagine di storia. Si tratta di Marco "Mr Jump" Favretto, medaglia di bronzo ai Mondiali di dunk contest 3x3 organizzato dalla Fiba nel 2016 e Salvo "Skyone" Caruso, che sfiderà ogni forza gravitazionale per disimpegnarsi in super schiacciate nonostante l’altezza non certo esagerata.

Le sorprese non finiscono qui. Infatti, i due atleti sveleranno qualche trucco di freestyle, che gli appassionati potranno mettere subito in pratica sul campo. Chi ha sempre sognato di imparare con i propri bambini come far ruotare la palla su un solo dito per più di dieci secondi, non potrà mancare.