Varenna: la Befana scende dal campanile

Lunedì 6 gennaio, in piazza San Giorgio, a Varenna sarà celebrata l'Epifania. E come ogni anno, e ormai tradizione, sarà un'iniziativa colorita e folcloristica, con la befana che si calerà dal campanile attirando le attenzioni dei curiosi e in particolare dei più piccoli.

Epifania a Varenna: il programma

ore 15.00 - Benedizione dei bambini - Chiesa San Giorgio

ore15.30 - La Befana si cala dal campanile!