​Si festeggia la Befana "speciale" alla pista di pattinaggio di Lecco

Si festeggia anche la Befana, dopo la celebrazione di San Silvestro, alla pista di pattinaggio di Lecco. In programma, come spiega il direttore Uga, «venerdì 5 (alle ore 16) ci sarà la mitica giornata del vin brulè durante la quale offriremo un bicchiere ai pattinatori per affrontare al meglio il freddo di gennaio. Per l'epifania – prosegue – ci farà visita, dalle ore 10.30, una Befana speciale, che regalerà (fino ad esaurimento scorte) il carbone sfrecciando sul ghiaccio».

La pista, fino a lunedì 8 gennaio, è aperta dalle ore 10.30 alle ore 23. Il costo d'accesso è di 6 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini sotto il metro d'altezza.