La Befana dai Vigili del Fuoco

Anche quest’anno i Vigili del fuoco organizzeranno per il giorno dell'Epifania, 6 dicembre, un evento interamente pensato per i più piccoli: l’arrivo della Befana in caserma.

Tutti i bambini che vorranno festeggiare lo spettacolare arrivo della simpatica vecchietta sono invitati a presentarsi in piazza Bione, a Lecco, alle ore 14.30.

La Befana distribuirà calze piene di dolci a tutti i bambini; per proseguire il pomeriggio di festa ci saranno giochi gonfiabili e verrà offerta una golosa merenda.

Tutti i partecipanti, grandi e piccini, potranno inoltre visionare automezzi e attrezzature dei Vigili del fuoco, non solo per soddisfare la propria curiosità, ma anche per condividere il messaggio istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di vicinanza alla città e ai cittadini diffondendo la cultura e la consapevolezza della sicurezza.