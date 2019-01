Epifania in Valsassina

Sono vari gli eventi in programma in Valsassina per festeggiare l'Epifania.

Le Contrade di Barzio invitano tutti coloro che saranno presenti in paese a partecipare al Presepe vivente che sarà rappresentato sabato 5 maggio, a partire dalle ore 16.30. Alle ore 19.30 si verificherà la discesa della Befana in oratorio, dove sarà offerta la possibilità di cenare. L'organizzazione è a causa della comunità pastorale "Maria Regina dei monti".

A Introbio, sempre sabato 5 gennaio, comune e Alpini organizzano il corteo dei Re Magi. Dalle ore 19.00 busecca in oratorio per i presenti, mentre alle ore 20.00 si terrà la Santa Messa presso la locale chiesa parrochiale; alle 21.00, infine, l'arrivo dei Re Magi. Al termine della manifestazione, partirà il corteo, accompagnato dalla Banda Santa Cecilia di Cortabbio, che allieterà gli intervenuti durante l'attesa per l'arrivo della Befana. A seguire l'arrivo della Befana in oratorio, per la distribuzione di caramelle e vin brulè.

Domenica 6 gennaio, giorno dell'Epifania, a Margno si terrà la tradizionale celebrazione del Bacio di Gesù Bambino: appuntamento alle ore 14.30 presso la chiesa di San Bartolomeo. Presenta anche il Presepe vivente dei bambini e il corteo dei Tre Re. Dopo la celebrazione spostamento in oratorio per attendere l'arrivo della Befana, cui farà seguito la merenda offerta ai presenti.

A Pasturo si terrà il presepe vivente a cura del gruppo Amici del Presepe. L'appunamento è per sabato 5 gennaio, in piazza don Carlo Gnocchi di Baiedo. Alle ore 20 l'arrivo dei Re Magi.