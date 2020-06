Bellano, tempo di ripartenza: la cultura riprende quota con Claudio Bisio

È tempo di estate, di eventi, di ripartenza. Dopo il lockdown e la fase due anche Bellano si appresta a far ripartire eventi e appuntamenti cultuali e di intrattenimento. Un programma estivo stravolto dalla pandemia, che ha costretto l’Amministrazione comunale a ripensare a come organizzare gli appuntamenti, senza dimenticare la voglia di svago e di accrescimento culturale. Negli ultimi anni il paese ha saputo dare vita ad eventi di grande livello e di grande partecipazione, grandi manifestazioni, alcune ricorrenti da molti anni che richiamavano una moltitudine di persone, sia del circondario che turisti.

«Quest’anno sarà un’estate strana, lo diciamo tutti -, afferma il sindaco Antonio Rusconi, ma Bellano vuole continuare a proporre eventi culturali e di grande richiamo. Purtroppo dovremo rivedere l’organizzazione di classici appuntamenti come “Agoni in contrada” e la festa patronale: impensabile con le misure di distanziamento sociale proporle con la fortunata formula degli scorsi anni. Anche altre feste paesane sono da valutare se e come organizzarle, mentre possiamo già dire che non verrà fatta la Telethon Cup, il cui appuntamento è rimandato al 2021».

Bellano: la cultura riparte da Claudio Bisio

Stilato il programma per l'estate 2020, che sarà comunque all’insegna della cultura e delle risate. Partiamo da una grande esclusiva: domenica 12 luglio arriverà a Bellano Claudio Bisio. Insieme a Gigio Alberti presenterà in prima nazionale il suo nuovissimo spettacolo teatrale: “Ma tu sei Felice?”, nato durante i mesi di lockdown. Una grande serata ai giardini dell’eliporto. Eliporto che diventerà la zona stabile per manifestazioni en plein air, un luogo che permetterà di mantenere le misure di distanziamento sociale, ma nel contempo garantire 325 posti a sedere per i nostri eventi: saranno riproposti tre spettacoli previsti al cinema in primavera con Angela Finocchiaro (17 luglio), Debora Villa (che sostituisce Serena Dandini, 30 luglio) e Lella Costa (4 agosto). Sempre all’eliporto sono confermate le due date con Bellano Lirica, mentre quest’anno, oltre al rinomato gran galà, saranno messi in scena "La Boheme" (16 agosto) e il concorso internazionale di canto lirico (dal 6 all’8 agosto).

Sarà anche un’estate di grande cinema sotto le stelle, sempre all’eliporto: dal 22 luglio in prima visione l’ultimo film Disney in esclusiva: “Onward”, a seguire “Mulan” e “Tenet”, oltre alla riproposizione dei successi e degli inediti di quest’anno: “Trolls World Tour”, “Me contro te”, “Tolo tolo”, “Pinocchio”, “Parasite”, “Joker” e altri ancora. Spazio anche ai più piccoli e alle famiglie, con diversi appuntamenti con spettacoli, baby dance, burattini, rievocazioni.

Anche l’arte e la cultura sarà protagonista, grazie ad archiviVitali che propone una nuova importante esposizione presso il Circolo di via Manzoni dov'è allestita “La teoria delle impronte/1”, la prima parte di un’originale antologia della calcografia, sempre curata da Velasco Vitali e con opere dello stesso Velasco, insieme ad autori quali Emilio Vedova, Luca Pignatelli, Carla Accardi e altri. La mostra rimarrà aperta fino al 4 ottobre.

Altri appuntamenti saranno poi i concerti da camera in diversi punti del paese, da Lezzeno a Vendrogno, due appuntamenti con “Il bello dell’Orrido” e una serata con Andrea Vitali. A breve sarà comunicato il programma completo di tutti gli eventi dell’estate 2020.