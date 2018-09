Torna sul lago di Como un appuntamento imperdibile per gli amanti della mountain bike: domenica 7 ottobre si correrà la Bellano Enduro Urban Cup 2018, seconda edizione della gara non competitiva aperta a tutti gli appassionati di MTB.

Dopo il successo dell'esordio, nel 2015, gli organizzatori (Unione Comuni Bellano Vendrogno, Lake Como Bike, Aglaia srl, North West) rilanciano la manifestazione.

“Quest'anno avremo diverse novità a partire dal percorso proposto, più lungo e ancora più coinvolgente del tracciato della prima edizione, tenendo fede al carattere della gara, unica 'urban' a tenersi sulla sponda orientale del Lario - spiega Andrea Mauri della Associazione Lake Como Bike - L'altra importante novità è la partecipazione aperta anche alle e-MTB, con un tratto di salita a loro dedicato”.

Dalla montagna al lago, i biker si sfideranno tra sentieri, mulattiere e viottoli partendo per la discesa da Monte Tedoldo a quota 1.280 m passando da frazioni alpine e Vendrogno, per giungere fino alla frazione Ombriaco di Bellano per la parte urban e giù verso centro storico ed il lago, con tre prove speciali cronometrate rigorosamente in discesa.

Sabato 6 ottobre si svolgeranno le prove libere. Il via è previsto alle ore 10 di domenica 7 ottobre da piazza Tommaso Grossi, di fronte al municipio (alle ore 9 ritrovo e distribuzione pettorali) e impegnerà da subito i partecipanti nella salita all'Alpe Teodoldo punto di partenza della prima PS cronometrata che scenderà per circa 2 km verso le località di Mornico e Sanico.

Analoga lunghezza per la seconda prova speciale che avrà la sua conclusione nell'abitato di Vendrogno. Infine la terza prova, che si svolgerà per il 50% della traccia nel contesto urbano delle vie di Bellano.

Il totale dei tempi realizzati nelle tre prove cronometrate decreterà i vincitori. Ad essere premiati saranno i podi maschili e femminili, la migliore prestazione per la categoria e-MTB e il miglior team (la somma complessiva dei tempi di ogni biker in squadra).

A fare da cornice all'evento sarà il suggestivo contesto del lago e delle sue montagne ed una Bellano tutta da scoprire, con la possibilità di visitare l'Orrido e le sue gole, uno degli spettacoli della natura tra i più incantevoli e apprezzati sul Lario.

La quota d'iscrizione è di 35 euro entro il 27 settembre, dopo quella data la quota sarà di 45 euro. La gara è aperta a tutti gli appassionati e vedrà la partecipazione anche di atleti reduci da gare nazionali e internazionali Enduro che hanno già confermato la loro iscrizione. Questo a sottolineare l'importanza sempre maggiore di una manifestazione sportiva che punta a crescere nel panorama delle MTB.

Maggiori informazioni e iscrizioni al sito www.lakecomo.bike/it/bellano- urban-cup-2018.

Bellano Enduro Urban Cup 2018, patrocinata da Panathlon International Lecco, ha il sostegno degli sponsor Salice, Formaggi Ciresa, Gaddi Demolizioni Scavi e Calcestruzzi, Il Caffè Bar, Invernizzi Assicurazioni e Future Trial Racing Team