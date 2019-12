Andrà in scena al cinema di Bellano domenica 22 e lunedì 23 dicembre l'attesissimo "Bellano's Got Talent", lo show in cui tanti talenti si esibiscono per una buona causa.

Lo spettacolo, che raggiunge quest'anno la settima edizione, raccoglie esibizioni di tanti artisti che faranno divertire ed emozionare il pubblico presente. Si esibiranno giovanissimi, gruppi, solisti, con tanta musica, danza, sketch e molte sorprese.

E tutto questo per sostenere Telethon e la lotta alle malattie genetiche, grazie all'intero ricavato delle due serate. Uno spettacolo nello spettacolo lo offrirà il mitico Giustino Comi, il presentatore dello show e tanta attesa c’è anche per il super ospite da X Factor il Bellanese Daniel Acerboni.

È possibile acquistare il biglietto con posto numerato direttamente online da oggi sul sito www.cinemabellano.it al costo di 5 euro.