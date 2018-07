Street Food sul Lago - Bellano

Per Merenda Italiana un evento è l’Evento quando riesce a proporre e a trasmettere esperienze. Buon cibo, ottima musica e valorizzazione della storia e delle tradizioni del territorio: questa per noi è la ricetta perfetta per riuscire a intercettare un pubblico ampio e differenziato per età e interessi.

Gli eventi di street food che proponiamo sono studiati e progettati per essere vissuti in location prestigiose quali Castelli e Borghi che vogliamo far conoscere al nuovo pubblico, per coinvolgerlo in una nuova esperienza in cui il cibo di strada di qualità torna ad avere il ruolo di “collante popolare”. A Bellano saranno presenti Food Truck selezionati da tutta Italia: un percorso gastronomico da vivere e gustare fino in fondo.

Il 24, 25 e 26 agosto, i truck porteranno cibi di strada, musica dal vivo, giochi e occasioni di scoperta di questo splendido tratto del Lago di Como; domenica 26 l’evento farà da cornice allo Storico Palio Remiero del Lario, vissuto con grande partecipazione dai

bellanesi e non solo. Per tutto il week-end Bellano sarà Food. Bellano sarà Rock. Bellano sarà una scoperta.

Musica dal vivo e cinema sotto le stelle

“Condividere con più persone la bellezza e la forza della musica, che unisce, che rinforza e che, più semplicemente, ci fa stare bene. Conoscere altre persone attraverso la musica è un'esperienza unica!”, queste le parole di Stefano Marzocchi, responsabile della Project Rock School, che ha due sedi nel territorio lariano: con loro e con tutti gli amanti della musica dal vivo, l’appuntamento è domenica 26, presso la piazzetta del Palasole di

Bellano; venerdì e sabato altre due giovani band faranno cantare il pubblico con un ritmo travolgente.

Musica ma non solo! Grazie alla collaborazione con i volontari dell’Associazione Cinema di Bellano, la sera del 25 agosto sarà possibile guardare un film (adatto a bambini e adulti) sotto le stelle, gratuitamente. “Un’esperienza con cui il Comune di Bellano sottolinea il clima di festa delle tre giornate di Street Food sul lago, valorizzando tutta la bellezza della convivialità all’aria aperta" ha commentato il Sindaco, Antonio Rusconi.

Dalle spiagge all’Orrido, dal villaggio giochi al Palio Remiero

Bellano è stata insignita dal Touring Club Italiano con la Bandiera Arancione: un riconoscimento che testimonia la vasta offerta turistica dello storico borgo lariano. “L’offerta turistica e culturale di Bellano si arricchisce di anno in anno con nuove collaborazioni e proposte dedicate a un pubblico sempre più ampio. Lo Street Food sul lago si inserisce nel calendario di eventi della nostra città, in un fine settimana per noi tanto più importante perché coincide con la 56esima edizione del Palio Remiero del Lario”, ha sottolineato l’Assessore al Turismo Irene Alfaroli.

Un fine settimana con cibi di strada gourmet, proposti a bordo di Food Truck selezionati, un villaggio con giochi ed attività per tutti i bambini, ben 2 spiagge balneabili e il lago per potersi rilassare, ma non solo. Il famoso Orrido di Bellano da esplorare grazie a speciali tariffe convenzionate, i tornei sportivi, Agorà tematiche e lo storico evento del Palio Remiero del Lario, organizzato dall’Associazione “Amici della Lucia” insieme alla “A.S.D. Remiera i Laghée”: l’evento perfetto da vivere in compagnia della famiglia e degli amici.

"Questa primavera abbiamo sperimentato un nuovo modello di collaborazione tra pubbliche amministrazioni e associazioni, che ci impegniamo ad attivare in tutte le nostre manifestazioni” dichiara l’Associazione Italì. A Fontanellato (Parma) – Bandiera Arancione del TCI - durante l’evento che Merenda Italiana organizza ormai da 4 anni nel weekend di Pasqua, una “Lucia”, arrivata da Bellano, ha navigato il fossato del Castello di Fontanellato permettendo a più di 1.500 persone di godere della vista del magnifico maniero a bordo di una imbarcazione storica, grazie all’impegno dei volontari bellanesi: un intreccio di storia e tradizioni che si incontrano e si raccontano.

“Tante proposte, quindi, per un unico Evento: il nostro obiettivo è di portare un turismo consapevole e sostenibile nelle migliori località italiane, lavorando per dimostrare che vivere di turismo è una possibilità reale e realizzabile insieme alle Pubbliche Amministrazioni che scelgono di aderire al nostro progetto”, dichiara il direttore artistico di Castle Street Food, Gianluca Capedri.

Cibi di strada selezionati da tutta Italia

La selezione di Food Truck di Castle Street Food sarà allestita attorno alla Piazza Tommaso Grossi: qualità e ricercatezza dei cibi di strada, proposti a bordo di camioncini colorati dal design caratteristico, sono una garanzia che Merenda Italiana offre in ogni evento di

Street Food che organizza. Il percorso gastronomico è studiato da un Laureato in Scienze Gastronomiche per garantire varietà e qualità nel cibo; massima attenzione anche a intolleranze, vegetariani e vegani: nato nel 2013 da una tesi di Laurea, il format di Merenda Italiana si caratterizza per la cura nella selezione sia dei mezzi, sia dei cibi proposti.

I Food Truck per questa edizione estiva a Bellano, sono in arrivo da tutta Italia e oltre. Un piazza che vi porterà alla scoperta delle migliori specialità gastronomiche, ricche di sapori, colori e tradizioni. Un percorso gastronomico da vivere e gustare fino in fondo!

Ecco servito un assaggio di alcune specialità gastronomiche presenti:

Ø Toscana: il re del cibo di strada; hamburger con carne di razza Chianina e Cinta senese, bufala affumicata e verdure fresche.

Ø Emilia Romagna: dalla Romagna più autentica un Food Truck con la tradizionale piadina romagnola farcita con salumi e formaggi di altissima qualità. Porteranno anche la Crescia Sfogliata di Urbino, cibo dimenticato che è stato ri-valorizzato.

Ø Piemonte: carne di razza piemontese, selezionata e certificata COALVI, per hamburger gustosi con carne cruda e fonduta al Castelmagno DOP.

Ø Marche: un ApeCar da San Benedetto del Tronto carico di pesce fritto dell’Adriatico, arrosticini di pecora e le immancabili olive ascolane e al tartufo.

Ø Emilia Romagna: non poteva mancare un Food Truck con specialità emiliane; tigelle farcite con salumi e il tradizionale gnocco fritto cucinato nella tipica pentola in rame accompagnato da Prosciutto di Parma, coppa piacentina, salame...

Ø America: un fiammante Food Truck con uno “smoker” appositamente studiato per cucinare e affumicare lentamente le ricette tipiche del miglior american barbecue. Carni succulente e costine di maiale in salsa barbecue. Panini strepitosi.

Ø Venezuela: una vera specialità oltre-oceano: arepas di mais (senza glutine) abbinate ai sapori tipici dell’America latina. Avocado, pollo saltato, cavolo rosso marinato, formaggio alla piastra...

Ø Toscana: un colorato Food Truck porta hamburger con carne di Mucco Pisano DOP, tipica razza autoctona senese. Verdure a KM0 e biologiche. Burritos e Hotdog.

Ø Marche: dalle cucine stellate alla strada per portare la versione streetfood del cibo gourmet. Focacce e sandwich farciti di pesce e, a chiudere, un tiramisù strepitoso!

Ø Sicilia: non poteva mancare il dolce per eccellenza: il vero cannolo siciliano riempito al momento con ricotta fresca di pecora e una cialda croccante.

In accompagnamento, ci saranno le birre artigianali del premiato Birrificio Carrobiolo,storico partner di Castle Street Food, inserito nella Guida Slow Food come uno dei migliori birrifici italiani e tra i più storici nel panorama brassicolo.

Giorni & orari: ven. 24/8 (dalle 17:30 – 24) – sab. 25/8 – dom. 26/8 (dalle 11 alle 24)

