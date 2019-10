Colpo di teatro a Bellano

Una rassegna che è davvero un gran colpo di teatro. Maria Amelia Monti, Angela Finocchiaro, Serena Dandini e Lella Costa al cinema di Bellano per una rassegna teatrale tinta di rosa dal nome "Risate al femminile".

Quattro grandi protagoniste del teatro italiano calcheranno le scene del palcoscenico bellanese con quattro spettacoli tutti da ridere organizzati dal Comune di Bellano con il Cinema di Bellano e la Pro Loco. Ad aprire la rassegna "Risate al femminile" sarà la bellanese Maria Amelia Monti, che torna a Bellano per la terza volta negli ultimi anni e presenterà il suo nuovissimo spettacolo "La Parrucca".

A seguire, per San Valentino, è il turno di Lella Costa con il suo spettacolo "Questioni di cuore". E poi ancora Serena Dandini nel mese di marzo e la chiusura con il grande spettacolo di Angela Finocchiaro con tanto di corpo di ballo.

Le prevendite saranno divise in due tempi, da settimana prossima fino al 30 novembre saranno in vendita gli abbonamenti per i 4 spettacoli al costo di 100 euro. Dal 1° dicembre sarà invece possibile acquistare i biglietti singoli al costo di 30 euro. Prevendita online su www.ideainpiu.it.

Il programma

Venerdì 10 Gennaio 2020 ore 21

LA PARRUCCA

con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

Tratto da "La Parrucca" e "Paese di Mare" di Natalia Ginzburg

regia Antonio Zavatteri

______

Venerdì 14 Febbraio 2020 ore 21

QUESTIONI DI CUORE

Lella Costa dà voce alla rubrica di Natalia Aspesi

de La Repubblica

______

Venerdì 20 marzo 2020 ore 21

SERENDIPITY - MEMORIE DI UNA DONNA DIFETTOSA

con Serena Dandini, Germana Pasquero

con le musiche di Dj Tatuato

______

Giovedì 2 aprile 2020 ore 21

HO PERSO IL FILO

con Angela Finocchiaro

con corpo di ballo

coreografie di Hervè Koubi

regia di Cristina Pezzoli