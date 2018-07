Benito Perrone presenta il libro "Il Cibo"

Sabato 21 luglio alle ore 17 verrà presentato a Palazzo Manzoni (via Alessandro Manzoni 12), sede della biblioteca di civica di Barzio, il libro "Il cibo. Respiro dell'anima, energia per la vita, nutrimento per la pace", scritto da Benito Perrone per fare il punto sul lascito di Expo Milano 2015.

Perrone, avvocato cassazionista e direttore della rivista "Iustitia", nel testo fonde i temi del diritto all'alimentazione e del cibo come nutrimento della pace e come via per uno sviluppo integrale e solidale dell'uomo.

Il libro, con prefazione di Remo Danovi e postfazione di Livia Pomodoro, è edito da Rubbettino ed è stato presentato in sedi prestigiose come l'Università cattolica di Milano, il Tribunale di Milano e l’Istituto Luigi Sturzo di Roma.