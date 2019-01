Conferenza sul Big Bang al Planetario di Lecco

Il Big Bang. L'inizio di tutto. Un vocabolo familiare a chiunque, ma il cui contenuto in realtà sfugge. L'affascinante tema della genesi del nostro universo sarà al centro dell'attesa conferenza di venerdì 18 gennaio al Planetario di Lecco: tornerà come relatore il professor Gabriele Ghisellini (nella foto), astronomo dell'osservatorio di Merate, ormai un ospite abituale e prestigioso della struttura del Belgiojoso.

Come può essere nato il tutto dal nulla? Ma era veramente un nulla? Sono due tra le domande più spontanee, ataviche verrebbe da dire. È che sul Big Bang c'è un po' di confusione nell'immaginario popolare. Uno dei concetti che sfugge spesso, per esempio, è che non si è trattato di un'esplosione che ha scagliato pezzi di materia in un immenso spazio vuoto, ma dell'inizio dello spazio, del tempo e della materia, in realtà apparsa una frazione di secondo dopo. Miliardi di anni di evoluzione dell'Universo e il suo destino si sono decisi in un istante così breve che i nostri cronometri più precisi non riuscirebbero a rilevarlo. C'è di che smarrirsi in questo mare. L'ingresso costa 6 euro (intero), il ridotto 4.