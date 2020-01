"Tintoretto rivelato", superata la quota record di 20mila presenze

Sono numeri clamorosi quelli della mostra "Tintoretto rivelato" che chiuderà domenica 2 febbraio con la conferenza di Vittorio Sgarbi. La quota dei 20mila visitatori è stata tagliata questa mattina, venerdì 31 gennaio 2020, con il biglietto consegnato a una donna di 78 anni di Valmadrera.

In 46,5 giorni di apertura (comprese tre mezze giornate del periodo di festività natalizie) si è registrata una media di 425,6 presenze al giorno, di cui 60% paganti. Visitatori da tutta la Lombardia ma anche da Marche, Veneto, Lazio e Toscana, intercettate presenze da Svizzera, Germania, Francia, Usa e Australia. In totale, il 21% dei visitatori risulta proveniente da fuori provincia.

Il bilancio della mostra è stato tracciato questo pomeriggio nella sala conferenze di Palazzo delle Paure dal prevosto Don Davide Milani, dall'assessore comunale alla Cultura Simona Piazza, dalla professoressa Laura Polo e dal direttore scientifico di Palazzo delle Paure Barbara Cattaneo. Presenti anche alcuni dei 128 ragazzi coinvolti attraverso il progetto di alternanza scuola/lavoro (11 istituti lecchesi in totale), che si sono sommati a 10 universitari e 20 volontari adulti.

«Per i ragazzi è stata un'occasione di crescita, un valore aggiunto - ha spiegato Don Milani - Ringrazio tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita dell'esposizione. Abbiamo voluto trovare spazi fuori dalla parrocchia per spiegare il motivo per il quale i cristiani festeggiano il Natale, e farlo attraverso un'iniziativa di carattere artistico mondiale».

«Coronata la vocazione di polo espositivo»

«Una grande soddisfazione, non pensavamo di poiter raggiungere questi numeri - ha commentato Simona Piazza - La mostra è la più vista di sempre a Lecco, davanti a quella di Picasso che fece 13mila visitatori e a quella dei Macchiaioli, 10mila, allestita in contemporanea: Palazzo delle Paure ha così coronato la sua vocazione di polo espositivo per eccellenza, il fruitore viene attratto da una mostra e ne sceglie un'altra. Importante è stata la collaborazione tra pubblico e privato così la rete di partnership con realtà non del territorio. Questo è il futuro per la nostra città».

La professoressa Polo, nel suo intervento, ha parlato di «un appassionato lavoro volontario, di osservazione paziente», mentre Barbara Cattaneo ha sottolineato l'importante crescita fatta registrare da Palazzo delle Paure dalla sua apertura, nel 2012, a oggi. La mostra "Il Tintoretto rivelato" terminerà domenica 2 febbraio con la conferenza di Vittorio Sgarbi.

