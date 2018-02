Degustazione Birra & Formaggi

Un appuntamento dedicato ai cultori di birra e formaggio quello in programma - giovedì 22 febbraio - presso gli spazi de La Formaggeria di Carozzi Formaggi.

La degustazione inizierà alle ore 20:30 e per circa 2 ore si verrà guidati dal Mastro Casaro in un viaggio alla scoperta di alcuni formaggi selezionati abbinati alle birre a km 0 di LMB, primo microbirrificio artigianale della Valsassina. "Cominceremo con gli abbinamenti più classici - spiegano gli organizzatori - per poi sperimentare anche soluzioni più insolite e particolari".

I posti sono limitati ed il costo a persona è di 25 euro.

(foto Carozzi Formaggi)