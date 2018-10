Il sociologo Aldo Bonomi da Sconfinamenti

Martedì 16 ottobre, dalle ore 18.30, alla Casa sul Pozzo sarà ospite dell'Associazione Sconfinamenti il sociologo Aldo Bonomi.

Fine osservatore della realtà politica e attento alle caratteristiche dei nostri territori, Bonomi accompagnerà i partecipanti in una riflessione sul nostro tempo alla ricerca di un modo nuovo di essere comunità e fare politica.

L'iniziativa fa seguito all'incontro dello scorso 25 settembre in cui i numerosi partecipanti si sono confrontati fornendo una base di discussione sulla quale lavoreremo martedì.

«Sarà una serata destrutturata, coinvolgente e assolutamente fuori dall'ordinario, come nel DNA della nostra Associazione - spiegano gli organizzatori - perché Sconfinamenti nasce per dare un luogo alla ricerca di ricette nuove e non per calare dall'alto opinioni precostituite».

A seguire, dopo l'iniziativa, prevista una light dinner.