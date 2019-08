La pizzoccherata più lunga del mondo

La pizzoccherata più lunga d'Italia è a Bormio: lecchesi, non perdete l'appuntamento! Domenica 1 settembre nel centro storico di Bormio sarà allestita una tavolata di ben 800 metri per oltre 1.800 persone. Il menù? Ovviamente una delizia made in Valtellina: i gustosissimi pizzoccheri.

Un evento spettacolare con numeri incredibili:

800 metri di tavolata

1.800 posti a tavola

700 kg di pizzoccheri

15 ristoratori locali

250 volontari

Il Programma

ore 12.00 - dimostrazione della preparazione dei pizzoccheri da parte di chef professionisti (piazza del Kuerc)

ore 13.00 - tutti a tavola al suono della Bajona

dalle ore 15.00 – musica dal vivo, ballo liscio e balli di gruppo (piazza del Kuerc)

durante la giornata, intrattenimento musicale itinerante con "I Coscritti" di Premana

In caso di maltempo, la manifestazione verrà annullata e il biglietto NON verrà rimborsato.

Il biglietto varrà come buono e avrà validità nel ristorante prescelto fino al 23/02/2020 (esclusi i periodi di alta stagione 6/12-8/12/2019 e 21/12/2019-6/1/2020). Il possessore del buono avrà diritto a ricevere uno sconto sul pasto pari all'importo pagato al momento dell'acquisto.

Per informazioni 0342 903300 oppure scrivere un'email a info@bormio.eu