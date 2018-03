Brian Brody in concerto

Dopo la conclusione della settimana di St.Patrick, che ha avuto il suo epilogo nella serata di sabato con una serie di concerti purtroppo in parte guastati dal maltempo, The Shamrock Irish Pub ha organizzato una piccola coda dell'evento.



Mercoledì 21 marzo andrà infatti in scena una replica del St.Patrick's day, con il concerto serale del cantatuore irlandese Brian Brody, che ha deciso di prolungare il suo soggiorno a Lecco per potersi di nuovo esibire sul palco dello Shamrock. Il concerto avrà luogo dalle 21.30 a mezzanotte e nel corso della serata, come nel giorno di St.Patrick, verranno regalati gadgets agli avventori del pub.



Prevedendo un discreto afflusso di clienti, si è concordato con l'Amministrazione comunale la chiusura al traffico di via Parini, nel tratto antistante il pub dal civico 11 all'incrocio con via Pietro Nava, dalle 21.30 alla mezzanotte di mercoledì 21 marzo.