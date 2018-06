"Brianza classica", concerto dedicato ad Ella Adaïewsky

Il primo tempo della XV edizione di Brianza Classica si chiude in bellezza domenica 24 giugno, a Villa Rosa di Molteno, con il concerto dedicato ad Ella Adaïewsky: un’eccezionale figura di compositrice, etnomusicologa, critica musicale, operatrice culturale e donna incredibilmente emancipata per i suoi tempi.

Ben poche tracce erano rimaste della sua produzione e, sino alla riscoperta da parte dell'Associazione Musicale Sergio Gaggia, le sue composizioni musicali erano completamente sconosciute: in particolare, il ciclo dei suoi 24 preludi per pianoforte e voce su testi di Benno Geiger, costruiti con la successione tonale dei preludi chopiniani, sono da tutti stimati come geniali. Il concerto ripercorre la produzione di questa straordinaria donna e affianca i suoi brani a quelli di Claude Debussy.

In scena due musicisti dal respiro internazionale quali il soprano parigino Victoire Bunuel e il pianista Andrea Rucli.