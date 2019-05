Brianza Classica, concerto a Olginate

Un nuovo appuntamento di Brianza Classica, lunedì 3 giugno, a Olginate: "1 genio x 5" concerto che vedrà protagonisti il soprano Holly Czolacz e il quintetto di fiati "Orobie" composto da Pierandrea Bonfandini al flauto, Stefani Abondio all'oboe, Fabio Ghidotti al clarinetto, Alessandro Valoti al corno, Oscar Locatelli al fagotto.

I musicisti eseguiranno un programma dedicato all'Opera e alle sue protagoniste, donne che si struggono per amore, donne sole: Mathilde, Amina e Gilda, perfettamente in linea con il ruolo che il romanticismo affida loro, cantano i loro sentimenti anelando a rivedere l’amato, in scenari cupi e drammatici, che spesso portano a morte, pazzia e tradimento. La più moderna, Musetta, invece, libera, civettuola ed emancipata, è l’unica che parla davvero con il suo interlocutore e trasforma la sua solitudine in arma di seduzione. Da "La Cenerentola" e "Guillame Tell" di Rossini a "La Bohème" di Puccini, passando per "Linda di Chamonix" di Donizetti, "La sonnambula" di Bellini e "Rigoletto" di Verdi.

Quintetto di fiati "Orobie"

Pierandrea Bonfadini – flauto

Stefania Abondio – oboe

Fabio Ghidotti – clarinetto

Alessandro Valoti – corno

Oscar Locatelli – fagotto

