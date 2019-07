Brivio celebra la Madonna della Neve, dieci giorni di festa a Foppaluera

Brivio si prepara a celebrare la ricorrenza della Madonna della Neve. La tradizionale festa si terrà in località Foppaluera il 26, 27 e 28 luglio e il 2, 3, 4, 5 e 6 agosto su iniziativa dell’associazione culturale Nostra Signora della Neve in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Brivio. Oltre alle celebrazioni religiose ogni sera è previsto un diverso spettacolo di intrattenimento ed è attivo un ottimo servizio di ristorazione.

Si inizierà quindi domani sera, venerdì 26, con una cena a base di polenta seguita, alle 21, dallo spettacolo musicale con Davide Locatelli. Per sabato 27 il menù prevede invece maialino allo spiedo, la serata proseguirà poi con la musica di Martino e Loredana e con la tombolata. Domenica 28 i partecipanti alla festa potranno assaggiare la verzata con la polenta, prima di applaudire lo spettacolo musicale con Monica e juke box.

Giovedì 1° agosto alle 20 si aprirà il torneo di burraco, mentre venerdì 2 alle 21 andrà in scena lo show musicale con Miele ed Edo seguito dall’immancabile tombolata. Per sabato 3 il programma prevede invece una cena a base di pizzoccheri e, alle 21, il concerto del gruppo “Gli Aironi Neri” (nella foto) specializzato in cover dei Nomadi.

Domenica 4 sarà possibile mangiare brasato con polenta prima del “Nico music show”. Infine martedì 6 agosto alle 20.30 verrà celebrata la santa messa in ricordo dei defunti del borgo. Durante la manifestazione saranno inoltre proposti i giochi gonfiabili e la pesca di beneficienza.

Lunedì 5 agosto le celebrazioni più importanti

La giornata più importante della festa in onore della Madonna della Neve avrà luogo lunedì 5 agosto sempre in Foppaluera con la celebrazione della messa solenne alle ore 10. Alle 11 momento culturale, seguito a mezzogiorno dall’aperitivo in terrazza. Alle 19.30 apertura della cucina, alle 20.45 spettacolo di giocoleria con Daniele Rossi ed estrazione dei biglietti vincenti della lotteria. Tutta la popolazione è invitata.