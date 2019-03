"Buone ragioni per restare in vita", incontro con Confartigianato

"Buone ragioni per restare in vita". Questo il titolo dell’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Lecco in collaborazione con Apeo - Associazione Professionale Estetica Oncologica e Asst Lecco per parlare di qualità della vita e sostegno ai pazienti colpiti da tumore.

L’appuntamento è per lunedì 25 marzo alle 20.30 nella Sala Rossa della sede di Confartigianato Imprese Lecco in via Galilei 1. L’iniziativa vedrà protagonisti Antonio Ardizzoia, direttore di Oncologia dell'Asst di Lecco e Anna Savini, giornalista della Provincia di Como e scrittrice, che racconterà la storia della sua malattia e di come l'abbia affrontata con forza e ironia. Proprio Anna Savini è autrice del libro intitolato “Buone ragioni per restare in vita” a cui si ispira l’incontro.

Alla serata, nata all'interno del progetto nazionale "Quality of life", prenderà parte anche la presidente di Apeo, Carolina Ambra Redaelli. Per tutto il mese di marzo, le estetiste Apeo apriranno i loro centri per regalare ai pazienti in terapia oncologica un trattamento estetico corpo o viso (prenotazioni aperte chiamando il numero unico: 02.87360093).

Confartigianato Imprese Lecco sostiene l’iniziativa di Apeo rilanciando l’invito a sottoscrivere l’appello “Qualità di vita, diritto del paziente oncologico”, per la creazione di condizioni e per il mantenimento dello stile e qualità di vita, a livello personale, familiare e sociale del paziente, la formazione delle estetiste da parte di professionisti sanitari del settore oncologico, la creazione di un network istituzionale di operatori qualificati in grado di effettuare dei trattamenti di bellezza e benessere migliorativi dello stato psico-fisico del paziente e sinergici con la terapia antitumorale che sta seguendo.

L'evento, che sarà moderato dalla giornalista di Teleunica e del Corriere della Sera Barbara Gerosa, è a partecipazione libera. Si chiede di segnalare la propria presenza alla mail ufficiostampa@artigiani.lecco.it oppure al numero 0341 250200.