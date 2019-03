Burattini ecologici in mostra al Museo della Seta di Abbadia

Ha destato grande interesse la mostra organizzata al Museo della Seta di Abbadia con i burattini ecologici realizzati da Ana Lia Zamorano. In tanti stanno visitando in questi giorni l'esposizione che raccoglie le opere plasmate dalla professoressa di spagnolo e maestra burattinaia di origine argentina. Con la sua tecnica, l'artista ora residente in Brianza regala una nuova vita a rifiuti e materiali di scarto trasformandoli in splendidi burattini curati in ogni dettaglio.

Un messaggio culturale contro gli sprechi apprezzato da numerosi visitatori che hanno visto da vicino una quarantina di manufatti. Data l'ottima affluenza e il valore educativo dell'iniziativa, l'assessore alla Cultura Laura Mandelli ha deciso di prorogare la mostra fino a sabato 16 marzo. E oggi, venerdì 8 marzo, si è tenuta una visita guidata in occasione della Festa della donna.

È possibile vedere i burattini di Ana Lia Zamorano su prenotazione, telefonando al museo 0341 700381, mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 14 alle 18, sabato dalle 10 alle 12. Tra le opere esposte anche alcuni personaggi storici della Cina come Huang-Di (mitico imperatore, leggendario padre della civiltà cinese del 2.700 a.c.) e della moglie Ci Ling-Shi (nella foto).