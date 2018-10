Solidarietà: il burraco per comprare un mezzo Euro 6

Torneo di burraco a Molteno alla società cooperativa onlus Accoglienza e lavoro. L'appuntamento è per sabato 27 ottobre alle ore 19.30.

Il ricavato dell'evento sarà destinato a sostenere l'attività della Comunità Sorella Amelia per l'acquisto di un automezzo Euro 6 necessario per il trasporto delle persone assistite (l'associazione si occupa di inserimento di ospiti tossico-alcooldipendenti) nelle strutture sanitarie per i controlli periodici. Nelle città e in alcune zone a traffico limitato la circolazione degli attuali mezzi Euro 3 è stata infatti vietata.

La quota di iscrizione è di 12 euro, previsti ricchi premi e buffet durante il torneo. Per informazioni e iscrizioni chiamare 0341 578984 (Cecilia), 577815 (Sandra), 577487 (Regina) a orari pasti.