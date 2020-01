Massimo Cacciari a Lecco. L'appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle ore 17.30 a Spazio Teatro Invito, su organizzazione della libreria Parole nel tempo di Franco Minonzio e Rita Russo.

Il filosofo veneto presenterà il libro "Elogio del diritto" scritto a quattro mani con Natalino Irti (editore La Nave di Teseo). Durante l'evento dialogherà con lui il professor Minonzio della libreria Parole nel tempo.

L'ingresso è libero, gli organizzatori ringraziano il Comune di Lecco. Per informazioni 0341 1763760.

Il saggio di Cacciari

Elogio del diritto è un saggio denso e affascinante, che ricostruisce in modo esemplare e nitido la nascita nell’antica Grecia di un'idea di diritto illuminato da Dike e svincolato da norme e leggi della città, ma capace di non ridurle al servizio del potere costituito. All'indomani della seconda guerra mondiale, il filologo e classicista di fama mondiale Werner Jaeger si interroga su come l'Occidente può ritrovare un equilibrio fra giustizia e norma, fra ideale e contingenza.

Fra la "nuova dea" Dike, la Giustizia, e l'artificiale Nomos, la Legge: è questo forse il nodo fondamentale del diritto, sia antico che moderno. A oltre settant'anni dalla prima pubblicazione del celebre saggio di Jaeger, Natalino Irti e Massimo Cacciari riprendono le fila di un discorso ancora di straordinaria attualità, ragionando su una giustizia che deve trovare il modo di tradursi nella concretezza di misure effettive, e su una legge che non può reggersi esclusivamente su un'imperatività priva di passioni.

Gallery