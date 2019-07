I Caffè del Festival Musica sull'Acqua

Sono i due caffè del Festival che caratterizzano l'ultima settimana del Festival Musica sull'Acqua. A ingresso libero, lungolago, sono momenti di musica e aggregazione in alcuni bar, caffè ed enoteche di Colico, un'occasione per avvicinare il pubblico in maniera più informale alla musica e conoscere più da vicino gli artisti del Festival.

Martedì 16 luglio alle ore 22 l'appuntamento sarà a L'Ontano bar e ristorante, per un approfondimento sulla musica di Reynaldo Hahn, compositore venezuelano di Caracas, trasferitosi giovanissimo a Parigi a fine Ottocento per sviluppare il suo talento musicale, incontrando artisti quali Mallarmé, Sarah Bernhardt e Marcel Proust, un sodalizio artistico durato molti anni. In programma una rarità, il Quintetto per pianoforte e archi che Hahn compose nel 1921, lavoro cameristico fra i più eseguiti del musicista venezuelano durante la sua vita, che si caratterizza per il perfetto equilibrio fra strumenti, eleganza e pensieratezza nella scrittura, e una leggera vena umoristica.

Interpreti di prim'ordine

La qualità dell'esecuzione sarà garantita da cinque interpreti di prim'ordine, amici del Festival da diversi anni. Insieme al violinista Francesco Senese, direttore artistico del Festival, troviamo Giacomo Tesini (anche lui come Senese violino dell'Orchestra Mozart e della Lucerne Festival Orchestra), Simone Briatore (prima viola dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia), Patrizio Serino (primo violoncello dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), e Andrea Rebaudengo al pianoforte.

La serata proseguirà con musicisti e musica a sorpresa, fra programmi svelati all'ultimo momento e improvvisazioni, come il pubblico dei Caffè è ormai abituato con piacere da anni.

Il secondo caffè sarà al Seven Beach Bar di Colico giovedì 18 luglio (ore 22) con i musicisti della Mach Orchestra, la formazione di giovani talenti provenienti da tutta Europa e Sud America nata in seno al Festival e che quest'anno ha ricevuto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Programma rigorosamente a sorpresa.