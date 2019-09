Caffeine, incontri con la danza: appuntamenti dal 14 al 15 settembre in Brianza con la direzione artistica dell'Associazione Piccoli Idilli

14 settembre | ROBBIATE

Villa Concordia | Via Fumagalli | Ore 17

Piccole meraviglie

Takla Improvising Group

Si tratta di una performance di danza e musica dal vivo rivolta a bambini e genitori con l'interazione dei bambini. L'ingresso dei bambini nello spazio scenico è condotto dai performer che, attraverso piccole strategie, coinvolgono i bimbi più "desiderosi" di entrare in gioco.

Ingresso 5 €

14 settembre | ROBBIATE

Villa Concordia | Via Fumagalli | Ore 18.30

Presentazione rassegna con aperitivo

14 settembre | ROBBIATE

Sala Consiliare | Piazza Indipendenza | Ore 20

Sarai

Francesca Penzo / Fattoria Vittadini

Quando mio padre mi ha detto: "Dimmi quello che devo fare e io lo faccio". Ho pensato fosse una occasione unica. Vediamo dove andiamo, saranno i nostri corpi che ricercano insieme, a trovare un nuovo linguaggio. Saremo autori e interpreti del nostro essere di oggi. Semplicemente.

Ingresso 8/5 € (riduzione under 14)

15 settembre | MONTEVECCHIA

Giardino della Scuola Primaria | Via del fontanile | Ore 14.30-16.30

LABORATORIO Il tempo dell'albero

condotto da Rosita Mariani

Il bosco sarà il luogo di un prezioso incontro tra persone, natura e arte, in una forma semplice e aperta a tutti, che offrirà un tempo nel quale dedicarsi all'ascolto, al movimento e alla danza. Saremo guidati all'interno del bosco e, allo stesso tempo, all'ascolto e alla messa in gioco del nostro corpo in relazione all'ambiente.

Iscrizione obbligatoria al 338 3669167

Gratuito con tessera obbligatoria 10 €

15 settembre | ROBBIATE

Villa Concordia | Via Fumagalli | Ore 18

Se fossi albero

Piccoli Idilli / Scuola di musica San Francesco / P&A Pilates & Alexander

Tre gruppi di lavoro si sono riuniti per una serie di incontri che hanno visto l'elaborazione di proposte di danza musica e lettura di poesie. A conclusione del percorso di studio ne è nato spettacolo intenso e festoso in cui i linguaggi diversi si cercano e intrecciano con leggerezza e precisione.