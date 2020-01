"Parole al Rifugio": per il secondo appuntamento dell'iniziativa sarà protagonista Fulvio Aurora, ospite al Rifugio la mattina del 26 gennaio alla storica struttura dei Piani dei Resinelli

Il Cai Lecco - Riccardo Cassin organizza il secondo appuntamento dell'iniziativa "Parole al Rifugio", che periodicamente propone la presentazione di un volume dedicato al mondo della montagna e ai suoi protagonisti, ospitato da un Rifugio del territorio.

Domenica 26 gennaio, ai Resinelli, l'autore e rifugista Fulvio Aurora presenta "20 anni in Grigna". Per raggiungere il Rifugio in compagnia, l'appuntamento è fissato per le ore 9.15 al parcheggio dei Piani dei Resinelli. Dopo la presentazione, che avrà inizio alle 10.30, pranzo libero (previa prenotazione) al Rifugio a partire dalle ore 12.

Per informazioni: sezione@cai.lecco.it o Donatella Polvara (tel. 340 7007564).