50esimo scuola scialpinismo CAI

La Scuola di SciAlpinismo del CAI Lecco festeggia il 50esimo corso base e lo fa in grande! Per l'occasione, come spiegano Ottavio Penati Ferrerio e Luca Stefanoni, Direttore e Presidente della Scuola, è stata organizzata una giornata di festa, aperta a tutti previa iscrizione, con un programma che prevede un "Contest" a tema.

I partecipanti, organizzati in coppie, dovranno affrontare un percorso di SciAlpinismo per raggiungere 4 diverse stazioni dove dovranno effettuate 4 prove specifiche: ricerca A.R.T.VA, topografia e orientamento, prova di sondaggio e discesa legati in cordata.

Le prove sono state scelte perché rappresentative delle nozioni di autosoccorso che vengono insegnate agli allievi durante i corsi base e avanzati che la scuola organizza annualmente e che ogni SciAlpinista dovrebbe essere in grado di compiere in autonomia per garantirsi una gita in massima sicurezza.

Le location della giornata saranno i boschi e le radure dell'Alpe Paglio / Pian delle Betulle a Casargo, e la data fissata è Domenica 25 Marzo.

Ricco pacco gara ai partecipanti e premi per le migliori prestazioni offerti da AlpStation Brianza, sponsor tecnico della giornata, arricchito da prodotti locali offerti da altri simpatizzanti della Scuola.

Buono pasto, premiazione e festeggiamenti in uno dei rifugi dell’Alpe completeranno la giornata.

Per tutti i dettagli organizzativi, regolamento e modalità di iscrizione, continuate a visitare la pagina Facebook della Scuola (https://www.facebook.com/scialpinismocailecco) ed il sito istituzionale del CAI Lecco (http://www.cai.lecco.it/?page_id=prodotti&idcontenuto=300&idparent=779&LID=0) dove, nei prossimi giorni, saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

Gallery