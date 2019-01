Il Cai di Valmadrera festeggia 70 anni: le iniziative

E' stato presentato. presso la sala arancione del Comune di Valmadrera. il lungo calendario d'iniziative che caratterizzeranno il settantesimo della sezione CAI di Valmadrera, una delle più storiche e importanti del territorio. A prendere la parola per i saluti iniziali è stato il Sindaco Donatella Crippa, che ha ringraziato il CAI per aver voluto coinvolgere l’Amministrazione Comunale di Valmadrera nell’organizzazione e col patrocinio di questa importante iniziativa. A seguire l’assessore allo sport Antonio Rusconi ha dapprima ironizzato, ricordando come al suo esordio parlamentare l’Antonio Rusconi più conosciuto fosse l’alpinista della Via del Fratello e non lui, i tanti protagonisti della storia del CAI di Valmadrera e come sia stato giusto aprire con l’attività di Gianni Mandelli, anello di congiunzione tra il momento più esaltante dell’alpinismo valmadrerese e l’impegno di oggi con i più giovani.

Gianfranco Rusconi ha illustrato le diverse e numerose iniziative, si è soffermato in particolare sulla presenza il 28 febbraio del Presidente Generale del CAI Vincenzo Torti e sulla presentazione di due libri a livello nazionale curati in particolare dall’ ex presidente Gianni Magistris. Torna poi a Valmadrera, il 6 aprile, la quinta edizione del Valmadrera Street Block. Gianni Mandelli in chiusura ha motivato la passione di 50 anni cominciati sulle vie delle nostre montagne e proseguiti in tutto il mondo, oggi accademico del CAI e uno dei simboli della sezione di Valmadrera. L’appuntamento è per la serata del 25 gennaio.

Martedì 22 gennaio Sicurezza in montagna d’inverno a cura della Scuola S.A. Venerdì 25 gennaio Serata con l'alpinista Gianni Mandelli Domenica 3 febbraio Gara Sociale di Sci alpinismo Sabato 16 febbraio Ciaspolata chiaro di Luna Domenico 24 febbraio Raduno invernale Resegone Giovedì 28 febbraio Incontro con il Presidente Generale CAI Mercoledì 6 marzo Traversata sciistica del Monte Bianco Venerdì 8° marzo Assemblea annuale dei Soci Venerdì 15 marzo Serata 70° "Montagne, ghiacciai e cambiamenti climatici" Sabato 6 aprile V.S.B. 2019 5^ edizione (eventuale recupero sabato 13 aprile) Giovedì 25 e Venerdì 26 aprile Gita di Scialpinismo al Gran Paradiso Venerdì 10 maggio Serata 70° Incontro con l’alpinista Alessandro Gogna Sabato 18 maggio Serata chiusura 40° Scuola Scialpinismo Sabato 6 e domenica 7 luglio Gita Sociale alta montagna Sabato 7 settembre Concerto San Tomaso Domenica 22 settembre Gita sociale media montagna Venerdì 4 ottobre Serata 70° “Storia della montagna e dei popoli” Sabato 19 e domenica 20 ottobre Vivi il Moregallo Venerdì 8 novembre Serata 70° “Esposizione all’alta quota: modificazioni fisiologiche e adattamento” Domenica 17 novembre Gita sociale media montagna Sabato 14 dicembre Serata chiusura 70° di fondazione

Programma attività e corsi delle scuole

Scuola di scialpinismo

Corso SA1

Corso SA2

Gita sociale 40° - Val Maira dal 14 al 16 febbraio Spedizione in Georgia – Istruttori – dal 23 al 31 marzo Conferenze “Sicurezza in montagna d’inverno” Novembre 2018 – Gennaio 2019 Scuola di alpinismo

Corso di Alpinismo A2 - da Marzo a Giugno

Corso di Arrampicata Libera da Settembre a Novembre, in collaborazione con CAI Seregno

Gruppo di alpinismo giovanile

Corso di Alpinismo Giovanile da Aprile a Ottobre

