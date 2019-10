Il Club Alpino Italiano, in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Insubria e con il Patrocinio del Comune di Valmadrera, presenta: "Esposizione all’alta quota: modificazioni fisiologiche e adattamento". Presso il Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera la professoressa Daniela Negrini parlerà di:

In alcuni di noi l’ambiente montano suscita un fascino particolare ed innegabile, intriso di molteplici fattori: bellezza del paesaggio, silenzio, contatto diretto con la natura e con la fauna. La montagna rimane infatti, nonostante lo sviluppo turistico degli ultimi decenni, uno dei pochi ambienti relativamente poco frequentati dall’uomo, tanto da essere spesso definito come un “ambiente ostile”. Ovviamente, l’elemento che rende difficoltoso l’approccio alla montagna è la caratteristica del paesaggio stesso, che richiede preparazione, anche mentale, alla fatica persino sui percorsi più semplici e grande competenza tecnica nelle escursioni più impegnative. Ma c’è anche un altro fattore ineludibile con cui bisogna fare i conti nel momento in cui ci si avvicina alla montagna, tanto più quanto più si sale in quota: la rarefazione progressiva dell’aria e le conseguenze di questo elemento puramente fisico sulle funzioni vitali. La conoscenza di questi aspetti non solo non compromette in alcun modo la nostra passione per la montagna, ma anzi ci fornisce gli strumenti per viverla appieno ed in sicurezza.