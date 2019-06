Calcio a 5, Carenno si prepara al Memorial Lorenzo Maltini

Già 16 anni del Memorial Lorenzo Maltini. Carenno si appresta infatti a vivere la sedicesima edizione del torneo di calcio a cinque diventato ormai un appuntamento fisso e molto apprezzato, da parte di sportivi e non, dell’estate Carennese. La manifestazione sportiva si terrà domenica 14 luglio su iniziativa dell'associazione "Lorenzo&isuoiamici", e avrà come sempre uno scopo benefico.

«In tutto questo tempo il torneo è cresciuto: sempre più squadre, sempre più partecipanti e davvero tanti spettatori - spiegano Andrea Brini e Pierfrancesco Mazzoleni in una nota stampa - Come organizzatori non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, tanti anni di impegno sono serviti per dare un aiuto concreto a chi ha davvero bisogno. In questi anni siamo riusciti a raccogliere fondi per poter donare un video registratore medicale a un reparto di neurochirurgia di un grande ospedale milanese. Questo apparecchio consentirà la registrazione, dall’interno, di delicati interventi. Stiamo inoltre pensando di effettuare una donazione a una associazione che si occupa dei disturbi neuropsicomotori dei bambini. Abbiamo seguito il difficile percorso che ha coinvolto il nostro amico Lorenzo, ed è soprattutto per questo che ogni anno cerchiamo di mantenere vivo il torneo, di riproporlo sempre, per aiutare chi purtroppo non può essere lì con noi a giocare, a divertirsi. Il giorno del torneo è molto sentito da noi Amici di Lorenzo, è un giorno per ritrovarsi e passare in amicizia una bella giornata insieme a Carenno».

Brini, Mazzoleni e il team di volontari impegnati nella preparazione del torneo ringraziano inoltre tutte le persone e le associazioni (in particolare la Polisportiva Carennese) che a vario titolo hanno dato una mano in questi anni alla manifestazione. «Grazie anche all’amministrazione comunale di Carenno e al gestore del centro sportivo per l’utilizzo gratuito delle strutture in tutti questi anni. Aspettando la sedicesima edizione, vi aspettiamo a Carenno domenica 14 Luglio».

La quota d'iscrizione è pari a 100 euro (più 25 di cauzione) per ogni squadra. I sorteggi si svolgeranno venerdì 12 presso il bar Malibù a Carenno. Le adesioni si raccolgono all'autofficina Brini di via Mazzini 3 a Calolzio: tel. 0341 641053. Per ulteriori informazioni contattare Andrea al numero 393 1088592.