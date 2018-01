Calcio, Lecco-Pro Patria

Parte giovedì 4 gennaio alle ore 16 la prevendita dei tagliandi validi per il big match di domenica 7 Gennaio, in programma alle ore 14:30 al Rigamonti-Ceppi tra la Calcio Lecco 1912 e la capolista Pro Patria valido per la 20ª giornata del Girone B di Serie D.

I biglietti saranno acquistabili dalle ore 16 alle 19 di giovedì 4 Gennaio, venerdì 5 Gennaio e dalle ore 10 alle 12 di sabato 6 Gennaio. I prezzi sono i seguenti:

TRIBUNA D’ONORE € 30

TRIBUNA CENTRALE € 20

TRIBUNA LATERALE € 15

DISTINTI € 10

CURVA € 5

I botteghini dello Stadio saranno aperti anche il giorno della partita dalle ore 13:00. La società bluceleste ha anche riaperto la possibilità di abbonarsi a prezzi dimezzati rispetto a quelli estivi:

CURVA NORD 30 €

DISTINTI 60 € (intero); 40 € (ridotto)

(intero); (ridotto) TRIBUNA LATERALE 100 € (intero); 70 € (ridotto)

(intero); (ridotto) TRIBUNA CENTRALE 150 € (intero); 100 € (ridotto)

(intero); (ridotto) TRIBUNA D’ONORE 200 €.

Settore ospiti: le restrizioni

Come da disposizione della Prefettura di Lecco, saranno a disposizione n. 120 biglietti nominativi per il settore ospiti dello Stadio Rigamonti-Ceppi dedicati ai tifosi provenienti da Busto Arsizio (VA).

La prevendita, interamente gestita dalla societa Aurora Pro Patria 1919, apre questa mattina, giovedì 4 Gennaio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la segreteria dello Stadio Speroni. È necessario presentarsi con la fotocopia di un documento di identità fronte-retro, che verrà trasmessa alla Questura di Lecco.

I biglietti, del costo di € 10, si potranno ritirare sabato 6 Gennaio dalle ore 9:30 alle ore 12:30.