Calcio, Coppa Italia: Lecco-Giana Erminio

Calcio Lecco 1912 comunica il costo dei biglietti per la partita tra Lecco e Giana Erminio, valida per la 2^ giornata del Girone B di Coppa Italia C. Il fischio d’inizio è fissato per le 17.00 di domenica 11 agosto al Rigamonti-Ceppi. Si ricorda che l’abbonamento stagionale Noi C siamo e Voi… è valido solo per le partite di Serie C.

Prezzi Lecco – Giana Erminio

Tribuna d’onore 25€

Tribuna centrale 15€

Tribuna laterale 10€

Curva Nord 5€

Il settore Distinti rimarrà chiuso, non sono previste riduzioni e l’ingresso è gratuito per tutti i bambini fino al compimento dei 12 anni, purché accompagnati.

Ulteriori informazioni relative alla prevendita dei biglietti saranno pubblicate nelle prossime ore.