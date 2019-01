Calcio, Serie D: Lecco-Inveruno

Il Lecco riparte dallo Stadio "Rigamonti-Ceppi" e dall'Inveurno per correre verso la Serie C. La squadra di mister Marco Gaburro, in vantaggio di sette punti sulla seconda in classifica, la Sanremese, riceve una formazione, quella gialloblù, che del tempio del calcio lecchese ha fatto anche una terra di conquista. Nel corso degli anni, la formazione guidata da mister Matteo Andreoletti ha difatti saputo vincere 1-5 (2013) e 0-4 (2014), ritagliandosi sprazzi di gloria.

Certo, i blucelesti sembrano essere lanciati in maniera inesorabile verso la promozione in terza serie, ma le assenze di Carboni, Ruiu, Pèrez e Capogna tolgono qualcosa nonostante il faraonico mercato (otto innesti) condotto anche durante la fase invernale. Come sempre, però, ogni partita va presa come una storia a sè, senza classifiche da tenere in mano.