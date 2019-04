Calcio, Serie D: Lecco-Milano City

Domenica 7 aprile sarà il giorno della festa promozione per la Calcio Lecco 1912. La squadra bluceleste, promossa sul campo di Borgaro Torinese, riceverà l’abbraccio dei suoi tifosi al “Rigamonti-Ceppi” prima, dopo e durante il match con la Milano City: al termine della gara ci sarà anche un corteo dei tifosi verso il centro della città, dove verrà tributato l’applauso ai fautori della promozione in Serie C.

Prima, però, ci sarà da giocare e vincere la partita con i milanesi, alla ricerca di fondamentali punti salvezza. Pertanto, è stata attivata la prevendita dei biglietti, che si svolgerà con le seguenti modalità: