Calcio, Serie C: Lecco-Pergolettese

Nella giornata di martedì 4 febbraio apre ufficialmente la prevendita di Lecco – Pergolettese, match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie C – girone A. L’orario di apertura della segreteria al Rigamonti-Ceppi è dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 fino a venerdì, mentre sabato l’orario di apertura è dalle 10 alle 12.30. È possibile acquistare i biglietti anche al Shamrock Irish Pub di Via Parini, 5 a Lecco tutti i giorni dalle 17.59 alle 2.00 fino alla notte tra venerdì e sabato.

Prezzi Lecco – Pergolettese

PREVENDITA*

Tribuna d’Onore 48,50€

Tribuna Centrale 23,50€

Tribuna Centrale Ridotto 18,50€

Tribuna Laterale 18,50€

Tribuna Laterale Ridotto 13,50€

Distinti 13,50€

Distinti Ridotto 8,50€

Curva Nord 8,50€

Curva Sud 12,00€

*Tutti i biglietti acquistati in prevendita prevedono un supplemento pari a 1,50€

BOTTEGHINO (il giorno della partita)

Tribuna d’Onore 50,00€

Tribuna Centrale 27,00€

Tribuna Centrale Ridotto 22,00€

Tribuna Laterale 22,00€

Tribuna Laterale Ridotto 17,00€

Distinti 17,00€

Distinti Ridotto 12,00€

Curva Nord 12,00€

Tutti i ragazzi nati dal 2013 al 2007 compresi pagheranno 2€, i bambini nati dopo il 2014 possono entrare gratuitamente, purché accompagnati.

Hanno diritto alle riduzioni: le donne, gli over 65 e gli under 18.