Calcio, Serie C: Lecco-Pro Vercelli

Tempo di debutto casalingo, in campionato, per la Calcio Lecco 1912: i blucelesti, dopo la brutta prova di Arezzo, sono chiamati al pronto riscatto contro la Pro Vercelli, la squadra "dei sette scudetti" allenata dal Campione del Mondo 2006 Alberto Gilardino.

Nella giornata di mercoledì 28 agosto è stata aperta ufficialmente la prevendita di Lecco – Pro Vercelli, match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie C – girone A. L’orario di apertura della segreteria al Rigamonti-Ceppi è dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 fino a venerdì, mentre sabato l’orario di apertura è dalle 10 alle 12.30. È possibile acquistare i biglietti anche presso il Shamrock Irish Pub di Via Parini, 5 a Lecco tutti i giorni dalle 17.59 alle 2.00.

Prezzi Lecco – Pro Vercelli

PREVENDITA*

Tribuna d’Onore 48,50€

Tribuna Centrale 23,50€

Tribuna Centrale Ridotto 18,50€

Tribuna Laterale 18,50€

Tribuna Laterale Ridotto 13,50€

Distinti 13,50€

Distinti Ridotto 8,50€

Curva Nord 8,50€

*Tutti i biglietti acquistati in prevendita prevedono un supplemento pari a 1,50€

Botteghino (giorno della partita)

Tribuna d’Onore 50,00€

Tribuna Centrale 27,00€

Tribuna Centrale Ridotto 22,00€

Tribuna Laterale 22,00€

Tribuna Laterale Ridotto 17,00€

Distinti 17,00€

Distinti Ridotto 12,00€

Curva Nord 12,00€

Tutti i ragazzi nati dal 2013 al 2007 compresi pagheranno 2€, i bambini nati dopo il 2014 possono entrare gratuitamente, purché accompagnati.

Hanno diritto alle riduzioni: le donne, gli over 65 e gli under 18.

I biglietti sono a disposizione anche presso i punti vendita Circuito ETES http://www.etes.it/sale/list/6674/Calcio+Lecco+1912+srl a partire da oggi e sino alle ore 19.30 del 31/08/2019.

Per la tifoseria ospite il punto vendita più vicino individuato è:

G.M.G. Tabacchi

Tabaccheria a Vercelli

Centro Commerciale Vercelli

Indirizzo: Tangenziale Ovest, 13, 13100 Vercelli VC

Telefono: 0161 294147

Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS. Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di EUR 10,00 + i diritti di prevendita. I prezzi dei ticket di accesso a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina a partire da oggi fino al 31/08/2019.