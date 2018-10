Calcio, Serie D: Lecco-Folgore Caratese

La Calcio Lecco 1912 riceve nuovamente, dopo l'incrocio dello scorso 6 settembre, la Folgore Caratese tra le mura dello Stadio "Rigamonti-Ceppi". I brianzoli, rimaneggiati da un cambio di allenatore (Ezio Rossi per Sandro Siciliano) e dall'importante inserimento di Papa Waigo, ex Fiorentina e Cesena, si presentano sotto il Resegone per risalire la classifica e giocare un brutto scherzo alla capolista del Girone A di Serie D.