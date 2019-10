Stefano Caldirola a Valmadrera

Gli Assessorati alla Cultura e ai Servizi Bibliotecari della Città di Valmadrera e l’Editrice Ancora di Milano, nell’ambito del mese della poesia, presentano l’incontro “Poesie” di Stefano Caldirola.

Riferimenti ad Antonia Pozzi, Alda Merini, Eugenio Montale, Franco Loi, ma anche una voce personale e originale. Stefano Caldirola, grande appassionato di poesie che ha alle spalle una serie di riconoscimenti per la sua produzione lirica, ha scelto di raccogliere i suoi versi in un unico volume, edito da “Ancora”. Vent’anni di scrittura che testimoniano dunque un ampio periodo della vita del 63enne di Bosisio Parini, accostatosi al genere letterario nel 1977. Il volume “Poesie” è una raccolta di endecasillabi composti dall’autore e suddivisi in 12 capitoli che ne costituiscono le aree tematiche: i sentimenti, gli affetti, i fatti di cronaca, le stagioni, la letteratura, i temi universali al di fuori del tempo e dello spazio.

Conduce la serata il prof. Paolo Bartesaghi. L’incontro si terrà giovedì 17 ottobre 2019 alle ore 21 presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, Via Fatebenefratelli 6, Valmadrera.

L’incontro si terrà nell’ambito del mese della poesia, che comprende - sempre negli spazi del Centro Culturale Fatebenefratelli - la “Mostra di Pittura & Ceramiche” con le opere di Vincenza Minio, Tina Bux e Chiara Romanò che verrà inaugurata il 26 ottobre e la serata di premiazione della IV edizione del Concorso di Poesia “Nis il poeta”, sempre il 26 ottobre alle 21.00.