Api organizza una videoconferenza con Carlo Calenda

Api Lecco e Sondrio ospita Carlo Calenda. I dubbi dopo la ripartenza seguita al lockdown permangono anche per le piccole imprese. Per questo motivo viene proposta una videoconferenza per un confronto con uno dei maggiori esperti italiani sui temi economici a livello nazionale ed europeo, Carlo Calenda, scelta più definita "autorevole" per guardare oltre l'emergenza che stiamo attraversando.

Mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 18, in diretta su Zoom e sulla pagina Facebook di Api Lecco e Sondrio, l'europarlamentare ed ex ministro dello Sviluppo economico terrà una videoconferenza sul tema "Italia: dall'emergenza alla gestione in prospettiva".

«Siamo contenti che Calenda abbia accettato il nostro invito - spiega Luigi Sabadini, presidente di Api Lecco e Sondrio - è una persona con cui condividiamo un percorso e valori comuni: ha lavorato in grandi aziende come Ferrari, Sky Italia, Interporto Campano oltre ad avere esperienzanell'ambito delle associazioni di categoria. Inoltre, quando era ministro dello Sviluppo economico è stato promotore del Piano nazionale di Industria 4.0 in cui anche noi crediamo fortemente avendo all'interno della nostra associazione una divisione dedicata interamente alla ricerca e all'innovazione. Abbiamo voluto aprire a chiunque voglia partecipare a questa videoconferenza, non solo ai nostri associati, per dare la possibilità a tutti di prendere parte a un momento di confronto e riflessione sui temi economici».