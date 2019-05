Rally e solidarietà al Lavello con "Autoaltalenando"

Si avvicina "Autoaltalenando", evento in programma domenica 2 giugno a Calolziocorte a scopo benefico. I fondi raccolti andranno infatti a sostegno della onlus "Insieme per Benedetta".

L'appuntamento è a partire dalle ore 10 in zona Dancing Lavello: i presenti potranno provare l'ebbrezza di un giro sulle auto da rally a fianco dei piloti. A mezzogiorno pausa pranzo con possibilità di ristoro. Nel pomeriggio si torna in pista, con la manifestazione che proseguirà fino alle 18.30. Durante l'intera giornata il pubblico potrà inoltre apprezzare l'esposizione di auto d'epoca e gli stand di modellismo a cura dell'associazione Too Drift di Calolzio.

«Tante persone sono al lavoro da tempo per questo evento - spiegano i portavoce dell'associazione "Insieme per Benedetta" - Autoaltalenando era già stata proposta con successo a Cisano e ora cercheremo di replicare al meglio al Lavello. Oltre all'aspetto sportivo e aggregativo, spicca quello della solidarietà. Con i fondi raccolti verranno infatti sostenute una serie di attività come musicoterapia, piscina e fisioterapia per bambini con disabilità». Sono ben 14 i ragazzini che beneficiano di questi progetti.

I volontari dell'associazione (nella foto sotto) ricordano: «La disabilità non è una diversità, ma una condizione di vita. Ogni individuo è diverso dall'altro senza che per questo venga meno il valore.... Vi aspettiamo domenica, insieme possiamo fare la differenza».

L'esposizione e prova di auto da rally di domenica 2 giugno rientra nella rassegna del Maggio Calolziese che proseguirà con altri appuntamenti anche durante l'estate.

