Calolzio by night, quattro serate di spettacolo e solidarietà

Quattro serate in centro Calolziocorte all’insegna di musica, spettacolo e solidarietà. I fondi raccolti grazie alla manifestazione chiamata “Calolzio by Night - musica e divertimento in piazza Veneto” verranno infatti devoluti a favore degli abitanti di Caldarola, cittadina in provincia delle Marche colpita dal terremoto. Spazio a karaoke, concerti e giochi gonfiabili per i più piccoli dalle 21 a mezzanotte su iniziativa di Confcommercio e Pro loco Calolzio.

Il primo appuntamento è per domani, mercoledì 4 luglio proprio con il karaoke, seguito, a fine serata, da uno spettacolare lancio di palloncini luminosi. Seconda serata in calendario mercoledì 11 luglio sempre con il karaoke, per poi proseguire venerdì 20 luglio quando in centro città si terrà il concerto dei LMR - Last Minute Revolution. Infine, quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 25 luglio sempre con il karaoke e i giochi per i bambini.

«Saranno quattro belle occasioni per stare insieme, quattro serate spettacolari e divertenti alle quali invitiamo tutta la cittadinanza - commenta Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Valle San Martino, impegnata nell’organizzazione insieme ai volontari Pro loco guidati da Tiziana Esposito - C’è poi l’importante obiettivo di aiutare Caldarola. Una volta raccolti, consegneremo i fondi direttamente agli amministratori del paese delle Marche per sostenere le opere di ricostruzione. Il vicesindaco dovrebbe raggiungerci per una visita proprio a Calolzio a inizio agosto».