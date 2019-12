A Calolzio tutti di corsa vestiti da Babbo Natale

Entrano nel vivo gli eventi del Natale 2019 di Calolziocorte. Tra i più attesi e originali spicca la "Corri Babbo Corri", camminata non competitiva in programma domenica 15 dicembre con partenza alle ore 9.30 da piazza Vittorio Veneto e arrivo verso le 11.30 alla Casa di riposo Madonna della Fiducia di Foppenico.

La corsa è organizzata proprio dalla Rsa a sostegno di Telethon, in accordo con la Pro loco, gli alpini, l'Avac e l'Amministrazione comunale di Calolziocorte. Il costo d'iscrizione è 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini fino ai 12 anni: ai primi verranno consegnati i costumi da Babbo Natale e ai piccoli i cappellini a tema. Lungo il tragitto - circa cinque chilometri tra le sponde dell'Adda attraverso i due ponti con Olginate - si snoderà un colorato corteo di Babbi Natale intenti a correre o semplicemente a camminare. Una bella iniziativa per famiglie e per tutte le età, con lo sguardo rivolto alle feste e alla solidarietà.

Ecco di seguito, nei dettagli, tutti gli appuntamenti natalizi targati Calolziocorte e presentati recentemente dall'assessore agli Eventi e Associazioni Cristina Valsecchi e dalla presidentedella Pro loco Simona Bonacina.

Tutti gli appuntamenti