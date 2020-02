"La pergamena, famiglia e profezia". A Calolzio incontro educativo con "Il Chicco di grano"

Continua il ciclo di incontri a tema educativo dal titolo "La pergamena, famiglia e profezia" promosso dall'associazione "Il Chicco di Grano" di Vercurago in accordo con l'Unità pastorale di Calolziocorte. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 19 febbraio alle ore 20.45 presso l'oratorio di Calolzio, in piazza Arciprebisterale.

L'argomento specifico che verrà affrontato insieme alla professoressa Manuela Tomisich e al maresciallo luogotenente Fabio Marra, comandante dei Carabinieri di Calolziocorte, sarà "La profezia nelle relazioni familiari - esperienza di conflitto e di perdono". Come spiegato dalla coordinatrice Laura Cereda, l'incontro di mercoledì sera sarà un'occasione significativa e costruttiva per confrontarsi in merito alle relazioni famigliari, ai valori, alle opportunità e alle possibili problematiche legate ad esse.

L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. I cittadini calolziesi e non solo, in particolare educatori e famiglie, sono invitati a partecipare. Il quarto e ultimo appuntamento si terrà poi venerdì 13 marzo a Sala.