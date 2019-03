A Calolzio incontro sul sovranismo. C'è anche lo scrittore che ha conquistato la giovane Le Pen

"Sovranismo, un'occasione per l'Europa". Questo il titolo del convegno che si terrà martedì prossimo 12 marzo alla Bcc di Treviglio, in via Bergamo 1 a Calolziocorte.

Interverranno Vincenzo Sofo e Lorenzo De Bernardi, su iniziativa del circolo "Il Pungolo" e di alcuni esponenti della Lega di Calolziocorte tra cui i consiglieri comunali Eleonora Rigamonti, Marco Bonaiti e Luca Caremi. Sarà un'occasione per parlare di economia, Europa, Stati nazionali, prospettive politiche per il nuovo continente, ponendo l'accento sulla visione a favore di un'"Europa dei popoli" molto critica rispetto alle scelte di Bruxelles e dell'UE.

De Bernardi, giovane scrittore di destra e presidente della Comunità giovanile di Busto Arsizio, è l'autore dell'omonimo libro "Sovranismo, un'occasione per l'Europa" insieme a Sofo e al sociologo Fabrizio Fratus. Vincenzo Sofo, laureato in economia, è fondatore del think thank "Il Talebano". L'introduzione al volume è firmata da Pietrangelo Buttafuoco.

Un curiosità che fa notizia, Sofo è noto anche per la sua love story con Marion Maréchal Le Pen, giovane esponente del Fronte Nazionale francese e nipote di Marine Le Pen, portavoce di quello che è uno dei partiti più nazionalisti a livello europeo. L'incontro avrà inizio alle 21. L'ingresso è libero e aperto a tutti.